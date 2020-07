Coronavirus Brasile, dopo Bolsonaro, un altro ministro contagiato: è il quarto

Brasile, altri due ministri positivi al Covid-19

In Brasile altri due ministri del governo Bolsonaro hanno confermato di essere risultati positivi al test per il coronavirus. Si tratta del ministro dell'Istruzione Milton Ribeiro e del ministro per gli Affari sociali Onyx Lorenzoni, che dopo aver annunciato di aver contratto l'infezione hanno spiegato di aver iniziato immediatamente le cure e di continuare a lavorare da casa.

Lorenzoni è il quarto ministro brasiliano ad essersi infettato, dopo Augusto Heleno (Gabinetto di sicurezza istituzionale), Bento Albuquerque (Miniere ed Energia), nonché il segretario alla Comunicazione della Presidenza, Fabio Wajngarten, oltre al presidente Jair Bolsonaro stesso.

La situazione coronavirus in Brasile

Intanto il Brasile è il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti. La capacità sanitaria del Paese ha raggiunto il limite, mentre il numero dei morti ha superato gli 80mila. Più di 2,1 milioni i contagiati. Lo riferisce il ministero della Sanità brasiliano, spiegando che nelle ultime 24 ore si sono registrati 632 altri decessi e aggiornando a 80.120 il totale dei morti.

A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, con 56 morti in più rispetto al giorno precedente, portando a 19.788 il totale delle vittime. Segue Rio de Janeiro con 12.161 decessi, 47 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero dei contagiati, le autorità sanitarie brasiliane hanno riferito di 20.257 nuovi casi, aggiornando a 2.118.646 il totale dei positivi.