Coronavirus, Cina: ripreso il 40% dei voli nazionali

La Cina dichiara di aver ripristinato il 40% dei suoi voli, secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua, mentre il Paese inizia ad allentare le rigide restrizioni attuate per fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Xinhua ha affermato che la maggior parte dei voli è diretta verso le aree nel nord-ovest e nel sud-ovest del Paese in cui i lavoratori migranti sono più concentrati e nelle aree industriali del fiume Yangtze e del fiume Pear. L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese afferma che in media 6.533 voli dell'aviazione civile sono stati effettuati ogni giorno a marzo, con un aumento del 20,5% rispetto a febbraio. A partire dal primo aprile, 970 voli sono stati programmati per riportare più di 59 mila lavoratori nei loro luoghi di lavoro. I voli internazionali rimangono in gran parte in calo poiché il Paese mantiene forti restrizioni ai viaggiatori che entrano dall'estero.