Coronavirus, Cina: sette nuovi contagi Covid-19, restrizioni nel Nord-Est

Contagi coronavirus: sono sette i nuovi casi in Cina

La Cina conta sette nuovi casi di contagio da coronavirus, in aumento rispetto a un solo caso registrato ieri. Sei nuovi casi si sono sviluppati localmente nella provincia nord-orientale del Jilin, al confine con la Russia, mentre il settimo, proveniente dall'estero, è stato registrato Shanghai.

Nel Jilin si era già verificato un focolaio nello scorso fine settimana Shulan, che aveva portato le autorità locali a imporre il lockdown sulla città. I sei nuovi casi sviluppati localmente nelle ultime 24 ore sono avvenuti a Jilin City e cinque di questi appaiono collegati a un caso registrato nella città limitrofa di Shulan.

Il vice sindaco della città, Gai Dongping, ha avvertito di un alto rischio di diffusione del coronavirus e ha annunciato un innalzamento delle misure di contenimento del contagio. Intanto, tuti i servizi ferroviari in partenza dalla città o in transito sono stati sospesi.

In totale, con i sette nuovi casi accertati, sale a 82.926 il numero di contagi dall'inizio dell'epidemia mentre il numero di morti in Cina rimane fermo a quota 4.633. Nella giornata di ieri, secondo l'ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, si sono verificati anche otto casi di contagio asintomatici, in calo contro i 15 del giorno precedente.