Coronavirus Cina, Wuhan corregge i dati: 1.290 morti in più (+50%)

La municipalità di Wuhan, la città cinese da cui è partita l'epidemia di nuovo coronavirus, ha rivisto al rialzo le statistiche sui casi di contagio e sui decessi da coronavirus, aggiungendo altri 1.290 morti al totale, che è ora a quota 3.869. I casi di contagio in più sono 325, portando il totale da inizio epidemia a quota 50.333. La revisione è stata operata “in linea con le leggi e i regolamenti relativi, e con il principio di essere responsabili di fronte alla storia, al popolo e ai deceduti”, secondo quanto scrive in una nota la commissione per il controllo dell’epidemia della città da cui si è diffuso il contagio da coronavirus.

La revisione dei dati, che appare destinata a fare discutere dopo i dubbi sulla gestione dell’epidemia da parte della Cina espressi anche da Francia e Gran Bretagna oltreché dagli Stati Uniti, è dovuta principalmente a quattro fattori. Nella prima fase dell’epidemia le strutture ospedaliere della città da cui si è diffuso il contagio non erano in grado di ammettere tutti i pazienti e molti sono morti nelle loro abitazioni; “relazioni tardive, sbagliate o mancati” sui dati dovute al fatto che gli ospedali della città hanno operato al di sopra delle loro possibilità al picco del contagio; mancata inclusione nel conteggio complessivo di alcune strutture dedicate all’accoglienza dei malati di Covid-19 e, infine, informazioni incomplete riguardanti alcuni deceduti e “ripetizioni ed errori” nei resoconti.

Il risultato proveniente dalla revisione dei dati di Wuhan non è ancora stato aggiunto al calcolo nazionale dei contagi e dei decessi: secondo le ultime statistiche emesse dalla Commissione Nazionale per la Sanità cinese, ieri si sono verificati 26 nuovi contagi da coronavirus, in discesa rispetto ai 46 del giorno precedente, e nessun nuovo decesso. I pazienti ancora ricoverati sono poco al di sopra di quota mille (1.081). I contagi totali da inizio epidemia sono segnalati in 82.367 - rispetto agli 82.341 di ieri - e i decessi sono fermi a quota 3.342, un numero ora inferiore a quello della sola Wuhan dopo la revisione dei dati.