Coronavirus, confronto in tv Fauci-Shiva. Il virologo contro il complottista

L'emergenza Coronavirus nel mondo prosegue da mesi, ma soprattutto negli Stati Uniti si registra la situazione più drammatica, con 4 milioni e mezzo di contagiati e 145 mila morti. Nonostante questo restano vive due tesi, c'è chi difende l'Oms come il virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, in netto contrasto con il presidente Trump e chi è a capo dei complottisti, come il il dottor Shiva Ayyadurai che parla di “complotto dei potenti per il vaccino”.

In particolare è diventata virale sui social una sua intervista a The Next News Network in cui definisce il coronavirus un complotto dei cosiddetti ‘”poteri forti” per obbligare l’intero mondo a un vaccino. E fa nomi e cognomi: da Hilary Clinton a Bill Gates passando per Big Pharma e Anthony Fauci. A suo dire tutti questi soggetti farebbero parte di un circolo segreto che punta a trarre profitto dalla situazione imponendo il vaccino obbligatorio per l’intero mondo. Ecco che allora complottisti e non complottisti si potranno confrontare in tv, il dibattito tra Fauci e Shiva è in programma negli Stati Uniti il prossimo 29 luglio al Kendall Square Cambridge in Massachusetts, ed è destinato a far discutere.