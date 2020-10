Coronavirus, Trump ricoverato con sintomi. Altre positività nello staff

Donald Trump, positivo insieme alla moglie Melania al Coronavirus, è stato ricoverato con sintomi lievi in un ospedale militare, al Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland.

Ha immediatamente ricevuto, così come confermato da Sean Conley, medico della Casa Bianca, una dose di otto grammi di un cocktail sperimentale di anticorpi della farmaceutica Regeneron e ha completato il trattamento senza alcun problema.

‘Era affaticato ma con un buon stato d’animo’ ha detto il medico.

'Nessun trasferimento di poteri' ha comunicato la Casa Bianca.

Il problema per il Presidente è solo per l’età, 74 anni, contro i 50 della moglie Melania. L’evoluzione della malattia dipende molto dall’età e dal sesso del paziente. ’Non vi è altra malattia infettiva che tiene una relazione tanto stretta con l’età e la mortalità come il Covid-19’ concordano molti sanitari ed epidemiologi. Nel caso del Presidente non lo aiuta di certo il peso, oltre 108 chilogrammi e il suo alto indice di colesterolo. Già nel 2018 un altro medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, aveva riconosciuto che Trump era ai limiti dell’obesità però in generale ‘godeva di buona salute’.

Nella prima ondata di ricoverati per Coronavirus l’indice di mortalità oscillava tra il 30% e il 40%. Uno studio di Lancet mostrava che il tasso di mortalità nei pazienti over 70 era dell’8,6%. Inoltre il sovrappeso porta allo stress dei polmoni e alla possibilità di sviluppare polmoniti’.

L’impatto del Covid sul paziente dipende dalla sua componente genetica, dalla sua alimentazione e da una buona assistenza medica . Per quanto riguarda l’assistenza il Presidente puo’ stare tranquillo.

Intanto le positività si allargano anche nel team di Trump. Coinvolta anche Kellyanne Conway , che è stata tra i consiglieri più 'longevi' al fianco di Donald Trump prima delle dimissioni arrivate lo scorso agosto. "Questa sera sono risultata positiva al Covid-19. I sintomi sono lievi (una leggera tosse) e mi sento bene - ha twittato - Ho iniziato la quarantena su consulto dei medici". "Come sempre - aggiunge - il mio cuore è con tutti coloro che sono stati colpiti da questa pandemia". Sabato scorso era al Rose Garden della Casa Bianca per la cerimonia per la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema.

Non solo. Anche Bill Stepien, direttore della campagna elettorale del presidente Usa è risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto riferito da un membro della campagna alla testata "Politico", Stepien, 42 anni, mostra "sintomi lievi paragonabili all'influenza", e osserverà il periodo di quarantena da casa, continuando a dirigere le operazioni di campagna elettorale da remoto.