Coronavirus, Fauci: "È letale come la Spagnola del 1918"

Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, "la madre di tutte le pandemie" che ha ucciso 50 milioni di persone nel mondo. È il monito del virologo statunitense Anthony Fauci, lanciato durante una tavola rotonda alla Georgetown University. "Negli Usa la situazione è seria", ha dichiarato, con oltre 3,4 milioni di casi, 136.000 morti e la curva dei contagi in salita in 37 Stati con record in Florida, Texas e Arizona. Fauci ha dunque esortato i giovani "a non essere una parte del problema" perché se è vero che vengono contagiati di meno o con effetti meno gravi, restano un pericoloso veicolo di trasmissione. Fauci ha dunque detto di prevedere un vaccino anti-Covid su larga scala non prima di 12-18 mesi.