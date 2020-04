Coronavirus, Fauci: "Entro un anno avremo il vaccino. Situazione Usa molto grave"

L'emergenza Coronavirus ormai non è più solo questione di Cina e Italia ma è una pandemia mondiale e tra i Paesi più esposti ci sono sicuramente gli Stati Uniti ormai nettamente il luogo dove sono presenti il maggior numero di contagiati e la situazione non sembra placarsi. A spiegare cosa stia succedendo negli Usa ci pensa Anthony Fauci, 79 anni, l’immunologo italoamericano della task force della Casa Bianca per la lotta al Covid-19, a capo dell’Istituto nazionale delle malattie infettive. Negli Stati Uniti - spiega a Repubblica - la situazione è molto grave. Anche l'Italia è stata colpita molto severamente dal virus, avete medici competenti ed eroici che sono stati travolti da uno tsunami ed è stato difficile trovare il passo. Dalla vostra esperienza abbiamo imparato quanto questo virus, incontrollato, può essere micidiale. Sì, l’America ha il più alto numero di casi del mondo: perché siamo un Paese grandissimo. Organizzare la risposta in un sistema federale come il nostro non è stato semplice. Ma migliora ogni giorno e le misure messe in atto funzionano".



Sulla corsa al vaccino, Fauci annuncia passi avanti degli Usa. I ricercatori - spiega - ci stanno lavorando, il momento è senza precedenti e gli sforzi sono tanti. Stiamo sperimentando molti medicinali, alcuni conosciuti, compresi quelli a base di clorochina e idrossiclorochina proprio per mettere ordine alla confusione e stabilire protocolli certi. E testando già due vaccini: siamo a buon punto, saranno disponibili entro un anno, un anno e mezzo".