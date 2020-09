Coronavirus Francia, 10mila contagi al giorno. Gb, restrizioni per 2 milioni

Tornano sopra quota 10.000 i nuovi contagi in Francia nelle ultime 24 ore, a 10.593. Lo ha annunciato Sante' Publique France nel suo comunicato quotidiano. Le nuove vittime sono state 50, per un totale ormai di 31.095. Il tasso di positivita' resta stabile alla quota degli ultimi giorni, 5,4%. Il numero dei pazienti in rianimazione e' di 27 in piu' rispetto a ieri.

Gb: restrizioni per 2 milioni persone in Nord-Est Inghilterra

Il governo britannico corre ai ripari davanti ai "preoccupanti" tassi di contagio da coronavirus e annuncia lockdown locali nel Nord-Est dell'Inghilterra che riguarderanno circa 2 milioni di persone. Dalla mezzanotte, ha spiegato il ministro della Salute, Matt Hancock, citato dalla Bbc, entreranno in vigore restrizioni ai contatti sociali e riduzioni degli orari di apertura dei pub e dei locali pubblici in sette aree, tra cui Newcastle, Sunderland, South Tyneside e Gateshead. "I dati dicono che dobbiamo agire ora", ha detto Hancock alla Camera dei Comuni. A Sunderland l'attuale tasso di infezione e' di 103 casi ogni 100.000 persone, mentre a South Tyneside, Gateshead e Newcastle le cifre sono tutte superiori a 70. Ai residenti non sara' consentito incontrare altre persone al di fuori delle loro famiglie. I ristoranti potranno offrire solo servizio al tavolo, cosi' come i pub, chiuderanno alle 22:00. Le autorita' di Newcastle, hanno spiegato che le misure temporanee dovrebbero "evitare di ricorrere al confinamento totale". Ci sono riscontri secondo i quali il virus si sta diffondendo piu' velocemente nei pub, nelle case delle persone e tra i praticanti degli sport di base".