Coronavirus, Francia: 18 mld per il settore turistico

Coronavirus, Francia, manovra da 1,5 mld per rilanciare il turismo

La Francia appronta un piano da 18 miliardi per andare in aiuto del settore turistico: a dare l'annuncio è stato il primo ministro francese Edouard Philippe parlando di "un impegno di oltre 18 miliardi di Euro". "E' senza precedenti, massiccio, necessario", ha dichiarato. Due le rivendicazioni avanzate dal settore ed accolte parzialmente: il ricorso al lavoro ridotto sarà possibile fino alla fine del 2020 per le imprese dei settori turistico e degli eventi, mentre l'accesso al Fondo di solidarietà per le imprese operanti nei settori di caffè, alberghi e ristoranti, del turismo, degli eventi, dello sport e della cultura sarà esteso fino a fine settembre. La richiesta era stata di prorogarlo fino a fine anno. Il premier ha annunciato che il fondo di solidarietà privato da 1,3 miliardi sarà aperto al settore turistico "fino alla fine del 2020".