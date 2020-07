Coronavirus, Giappone: si aggrava il contagio nelle basi militari Usa

La situazione dei contagi da Covid-19 nelle basi militari Usa in Giappone è “estremamente grave”. Lo ha denunciato il ministro della Difesa giapponese, Taro Sono, come riporta la Cnn. Dall’inizio di luglio, in sei strutture dell’esercito Usa in Giappone un totale di 100 persone, tra staff militare e parenti, è risultato positivo al nuovo coronavirus. La base dei Marines a Futenma, Okinawa, è quella maggiormente colpita con 71 contagi confermati. Tre membri dello staff americano, che erano risultati positivi al tampone dopo essere arrivati a Tokyo nel fine settimana, hanno preso un volo commerciale diretti alla base di Iwakuni nella prefettura di Yamaguchi, nonostante le disposizioni in vigore glielo impedissero. “Si tratta di una situazione estremamente grave”, ha ammesso Kano, “ho chiesto alla parte Usa di punirli con severità e di intraprendere azioni per evitare che succeda di nuovo in futuro”. Intanto, il governatore di Okinawa, Denny Tamaki, è a Tokyo per chiedere aiuto al governo centrale nel premere su Washington perché fornisca maggiori informazioni relative al contagio nelle sue basi e interrompa gli arrivi di nuovo personale militare in Giappone.