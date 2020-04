Coronavirus, Giappone verso stato d'emergenza. Dietrofront Svezia: "Si chiude"

Il governo del Giappone sembra ormai prossimo a dichiarare lo stato di emergenza nel Paese, che potrebbe entrare in vigore da domani. Secondo Japan Times, lo stato di emergenza dotrebbe durare sei mesi e riguardare le prefetture di Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka e Hyogo.

La legge varata a marzo proprio sulla crisi scatenata dal nuovo coronavirus prevede che lo stato di emergenza sia dichiarato quando l'epidemia rappresenti "un grave pericolo" per la vita e la sua rapida diffusione rischi di avere un pesante impatto sull'economia. Il premier Shinzo Abe dovrebbe conferire ai governatori un'autorità legale più forte per sollecitare le persone a rimanere a casa e le imprese a chiudere, puntando però sul tradizionale rispetto dei giapponesi per l'autorità. Abe è da giorni sotto pressione, perchè i casi di contagio stanno crescendo a Tokyo e in altre zone ma finora ha resistito per il timore di dare un duro colpo a un'economia già in grande sofferenza.

Svezia si prepara a rinunciare al "tutto aperto"



La Svezia, il Paese che finora ha lasciato aperte scuole, palestre, bar e ristoranti, cambia radicalmente direzione nella lotta al coronavirus. Il premier Stefan Löfven avvisa gli svedesi dichiarando al quotidiano Dagens Nyheter: "Prepariamoci a migliaia di morti", ricordando ai suoi concittadini che "è importante avere disciplina", perché la crisi andrà avanti per mesi.

Con l'ok del Parlamento, il governo sarà autorizzato a chiudere bar, scuole, palestre e limitare l'accesso ai mezzi pubblici. Per ora ad essere vietati solo gli assembramenti con più di 50 persone, le manifestazioni sportive sono state rinviate, scuole e università sono passate all'e-learning.

La linea morbida condotta finora ha scaturito critiche e perplessità anche tra i cittadini svedesi, di fronte alla progressione del virus nel Paese. I casi accertati la scorsa settimana, nella sola area di Stoccolma, il più grande focolaio di coronavirus in Svezia, sono quasi raddoppiati arrivando ai nuovi 225 contagi.