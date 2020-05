Coronavirus, gli americani adorano Judy: la dottoressa complottista anti Fauci

Coronavirus, gli Usa adorano Judy: la dottoressa complottista anti Fauci

Il Coronavirus è una pandemia che coinvolge tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con numeri che fanno impressione. I morti per questa malattia hanno superato le 80 mila unità e i contagi viaggiano ad una velocità folle, più di 1 milione e 300 mila persone sono positive. Ma negli Usa - si legge sul Corriere della Sera - si stanno creando due correnti di pensiero, ognuna con un proprio paladino. C'è chi è a favore della scienza e sostiene il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci e chi invece crede che tutto questo sia stato creato ad hoc. Per questa corrente di pensiero si è fatta strada una dottoressa, Judy Mikovits, la quale ha messo insieme una serie di teorie sul complotto, diffuse tramite un libro e poi un documentario titolato «Plandemic», cioè pandemia pianificata.

Il successo è stato clamoroso: una sequenza del documentario ha totalizzato otto milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Si vede la (ex) scienziata in un laboratorio che spiega come il flagello sia stato progettato da Bill Gates e dal dottor Anthony Fauci. Mikovits accusa il virologo di riferimento della Casa Bianca di aver insabbiato una sua portentosa ricerca che dimostrava come i vaccini indeboliscano il sistema immunitario. Il "New York Times" ha calcolato che la parola "Mikovits" viene citata sui social e in tv fino a 14 mila volte al giorno. Nel frattempo Bill Gates è diventato il bersaglio di una campagna d’odio. E la polizia ha assegnato la scorta a Fauci