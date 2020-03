Coronavirus, il documento Uk: "Durerà un anno, 8 milioni di contagiati"

L'epidemia di coronavirus in Gran Bretagna durera' fino alla primavera del 2021 e potrebbe portare a 7,9 milioni di persone ricoverate in ospedale. E' quanto emerge da un rapporto segreto del Public Health England (Phe) per alti funzionari del Sistema sanitario nazionale britannico (Nhs). Lo scrive il Guardian secondo cui e' la prima volta che i funzionari sanitari che lavorano al contrasto al virus hanno ammesso che si aspettano che circoli per altri 12 mesi e che portera' a un enorme ulteriore sforzo sul sistema sanitaria gia' sotto tensione.

Sempre secondo il documento, nel periodo citato l'80% dei britannici verra' contagiato. Chris Whitty, capo consigliere del governo per la Sanita', aveva descritto quella percentuale come lo scenario peggiore e aveva lasciato intendere che il numero reale sarebbe risultato inferiore. Tuttavia, il rapporto chiarisce che i quattro quinti della popolazione sara' contagiato.

"Si prevede che l'80% della popolazione sara' contagiato da Covid-19 nei prossimi 12 mesi e fino al 15% (7,9 milioni di persone) potrebbe richiedere il ricovero in ospedale", si legge nel documento. Il documento afferma inoltre che il servizio sanitario non puo' far fronte nemmeno al numero di persone con sintomi che devono essere sottoposte a test perche' i laboratori sono "sottoposti a forti pressioni della domanda". Da ora in poi verranno testati solo i malati molto gravi che sono gia' in ospedale e le persone nelle case di cura e nelle carceri in cui e' stato rilevato il coronavirus.

Anche il personale del Servizio sanitario nazionale non sara' sottoposto a tampone, nonostante il loro ruolo chiave e il rischio che essi trasmettano il virus ai pazienti. Una figura di alto livello del Ssn, scrive il Guardian, ha affermato che un tasso di contagio dell'80% potrebbe portare alla morte di oltre mezzo milione di persone. Se il tasso di mortalita' risulta essere l'1% che molti esperti ritengono, cio' significherebbe 531.100 decessi. Ma se l'insistenza di Whitty sul fatto che il tasso sara' piu' vicino allo 0,6% si dimostrera' accurata, cio' implicherebbe la morte di 318.660 persone.