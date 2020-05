Coronavirus, il prete con la pistola ad acqua. Usa: "Benedizione a distanza"

Le foto di un prete cattolico romano dell'area di Detroit che usa una pistola ad acqua per benedire i parrocchiani, mantenendo le distanze sociali, durante la pandemia di coronavirus sono diventate virali.

Le immagini del Rev. Tim Pelc sono state condivise sui social media durante la Settimana Santa dalla Chiesa di Sant'Ambrogio a Gross Pointe Park, nel Michigan. Sebbene le foto del sacerdote settantenne siano state originariamente condivise più di cinque settimane fa, da allora hanno ispirato una battaglia di Photoshop Reddit e meme virali che la chiesa ha descritto come "piuttosto intelligenti" in un post di Facebook. Come riporta Usa Today.

Pelc ha detto a "Usa Today" che gli è venuta l'idea mentre cercava di trovare un modo sicuro per continuare la tradizione di benedire i cestini pasquali e assicurarsi che i bambini avessero un ricordo divertente della Pasqua durante gli arresti del coronavirus.