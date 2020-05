Coronavirus, in Sud America salgono i contagi: nuovo epicentro della pandemia

Il bilancio giornaliero dei decessi registrati in Brasile per il Covid-19 supera per la prima volta quello degli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta Reuters, sono infatti morte 807 persone mentre negli Usa i decessi dell'ultimo giorno sono stati 620. Il Brasile è al secondo posto dietro gli Usa nella classifica mondiale dei contagi, con 274.898 casi e il numero totale delle vittime ufficiali è di 23.473 ma si teme che i numeri reali siano molto superiori.

Con i suoi 32 milioni di abitanti, il Perù è il quinto paese più popoloso dell'America latina. Ma è secondo nella meno ambita classifica della diffusione del coronavirus, dietro al gigante Brasile che di abitanti ne ha oltre 209 milioni. Infatti i casi confermati di contagio hanno raggiunto 123.979, oltre 4 mila più di ieri, e i decessi ammontano a 3.629, di cui 173 nelle ultime 24 ore.

​Anche il Cile ha registrato un nuovo record di contagi di nuovo coronavirus, con 4.895 casi in 24 ore, tra cui due ministri del governo del presidente Sebastian Pinera.

Il Paese di 18 milioni di abitanti ha registrato in totale 73.997 casi di Covid-19 tra cui 761 morti dallo scoppio dell'epidemia il 3 marzo scorso. Nell'ultimo giorno sono stati confermati 43 decessi. "Sono stato informato che il test Covid-19 che ho fatto alcuni giorni fa è risultato positivo, per fortuna finora non ho avuto sintomi", ha scritto il ministro dei Lavori pubblici, Alfredo Moreno, 63 anni, sul suo account Twitter.

Moreno si era messo in quarantena preventiva dopo che uno dei suoi collaboratori era risultato positivo al nuovo coronavirus. Anche il ministro dell'Energia, Juan Carlos Jobet, 44 anni, è stato contagiato. Altri tre ministri, che erano stati in contatto con persone risultate positive e si erano messi in quarantena preventiva, sono risultati negativi e hanno ripreso la loro attività.