Coronavirus, la Corea del Sud rinvia l'apertura delle scuole

In seguito al balzo dei contagi legati al cluster individuato in alcuni nightclub di Seul nel weekend del primo maggio, la Corea del Sud ha deciso di rinviare di una settimana la riapertura delle scuole, prevista inizialmente per mercoledì. L’annuncio è arrivato dal vice ministro dell’Istruzione, Park Baeg-beom, che ha definito la decisione “inevitabile”.