Coronavirus. 'La nostra Pearl Harbour' questa settimana per gli americani

’Questa settimana sarà la nostra ‘Pearl Harbour’ così le preoccupanti dichiarazioni del dr. General Jerome, 20esimo Chirurgo Generale degli Stati Uniti (Surgeon General).

Adams, medico anestesista e vice ammiraglio nel Corpo della Commissione del Servizio Sanitario Pubblico è un’altro dei volti della team force della Casa Bianca che gli americani hanno imparato a conoscere in occasione di questa pandemia.

Nell’intervista, rilasciata alla rete televisiva MSNBC’s, il giovane medico ha confermato, visto la crescita dei contagi nel Paese, di voler convincere i nove Governatori che ancora non hanno deciso di rispettare di chiusura fino al 30 aprile , di attuarla immediatamente.

A proposito dei casi ,cresciuti a 335000 con quasi 10000 morti di cui la metà a New York, Adams ha detto che ‘la settimana che abbiamo davanti sarà la nostra Pearl Harbour, un nuovo 11 settembre. Per molti americani sarà uno dei peggiori momenti dell’intera vita’.

Il ‘Chirurgo Generale’ ha poi confermato che il 90% degli americani sta facendo la propria parte e questa presa di coscienza si vede anche negli Stati dove non c’è obbligo dello ‘stay at home’. Questo puo’ aiutare molto nel far flettere la curva dei contagi e dei morti e a non fare ’sopraffare’ il sistema sanitario.

‘Devo essere franco-ha concluso Adams-la settimana che precede la Pasqua sarà purtroppo una delle più tristi settimane nella vita di molti cittadini. Dobbiamo essere preparati a quello che potrebbe succedere’.