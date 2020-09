Coronavirus Londra, si valuta lockdown. Hancock: "Siamo a punto critico"

La Gran Bretagna e' a un "punto critico" in cui potrebbero essere introdotte "misure piu' restrittive" per rallentare la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato a Sky News il segretario alla Salute, Matt Hancock, confermando che sono in corso "discussioni su un potenziale lockdown a Londra". "Le persone si sono rilassate durante l'estate", ma "ora e' il momento in cui tutti devono tornare" a seguire le regole, ha avvertito.