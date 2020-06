Coronavirus, Oms: nuovo record di casi giornalieri, la metà in Usa e Brasile

Covid-19, record di casi giornalieri

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha registrato un nuovo record domenica 21 giugno, con 183.020 nuovi casi di coronavirus nel mondo in un giorno. Di questi oltre 116 mila sono stati riscontrati nelle Americhe (tra cui 54.771 in Brasile e 36.617 negli Stati Uniti), e più di 15.400 in India.

Il precedente record era stato segnato il 18 giugno con 181.232 nuovi contagi di Covid-19 in un giorno. In tutto, dall'inizio dell'epidemia, i casi sono arrivati a superare 8,7 milioni con oltre 461 mila morti.