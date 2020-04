Coronavirus. Peggio della Grande Depressione ma la pandemia finirà a maggio

‘Nella Grande depressione del ’30 abbiamo perso 8,7 milioni di posti di lavoro, una cifra che oggi stiamo registrando ogni dieci giorni. I prossimi mesi saranno terribili’ così i messaggi preoccupanti di Kevin Asset, nuovo consulente economico alla Casa Bianca che ha sottolineato come la Nuova Depressione da Coronavirus puo’ impattare sul lavoro degli Americani in una maniera mai vista prima.Una cifra che potrebbe raggiungere l’enorme percentuale del 16%.

Ma l’America è talmente grande e diversa che mentre queste dichiarazioni allarmanti passavano sulle reti dei media le spiagge della California si riempivano nel fine settimana di migliaia di bagnanti, assolutamente disinteressati ai decreti di ‘stay at home’ e al fatto che il Paese è il più colpito al mondo dall’epidemia.

1 milione di contagi e 55000 vittime non hanno intimorito gli americani che hanno riempito le spiagge di Newport, Santa Monica e Huntington.

Coronavirus. La pandemia finirà a maggio nel Memorial Day

Ma mentre l’America sta riaprendo i battenti a macchia di leopardo con modalità, tempi e apprensioni diverse una buona notizia viene dallo Stato di New York, il più colpito in assoluto con 300000 contagiati e 23000 morti. Ieri, domenica, si sono avuti 367 morti, la cifra più bassa di un intero mese.

Questo dato ha permesso al Governatore dello Stato Andrew Cuomo di annunciare che dal 15 maggio si potrà avere una riapertura graduale , probabilmente cominciando dal nord dello Stato.

La prima fase di riapertura dell’economia sarà per zona dando priorità alle attività meno rischiose del settore manifatturiero e di quello delle costruzioni. E’ chiaro che tutti dovranno adattarsi alla nuova realtà con misure di protezione per clienti e impiegati.

E la dottoressa Debora Birx, uno dei punti di forza sanitari della task force di Donald Trump, ha confermato che, se questo trend continuerà, la pandemia potrà considerarsi terminata in occasione della Festa del Memorial Day che quest’anno cade il 25 maggio.

‘Senza dubbio-ha detto la Birx-le misure di social distancing dovranno continuare per tutta l’estate e che le riaperture dipenderanno soprattutto dalla capacità di fare prove diagnostiche’.

Non c’è un americano che non tifi per lei affinché abbia ragione.