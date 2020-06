Coronavirus: picco di contagi a Tokyo, focolaio nell’area dei nightclub

Picco di contagi da Covid-19 a Tokyo, che registra oggi 48 novi casi accertati coronavirus, il numero più alto dal 5 maggio scorso, e in lieve crescita rispetto ai 47 registrati ieri.

L'amministrazione della capitale giapponese ha chiesto a chi lavora nei locali notturni e nell’intrattenimento di sottoporsi regolarmente al test per il coronavirus Sars-CoV-2, come misura per fermare l’epidemia. Dei 47 nuovi casi accertati domenica scorsa, 18 erano collegati all’area dei locali notturni di Kabukicho e altri 14 collegati ad altri nightclub.

Il nuovo focolaio arriva mentre l’attività economica sta riprendendo a pieno ritmo nella capitale giapponese: proprio giovedì scorso, la governatrice aveva deciso di revocare l’allerta emessa il 2 giugno, permettendo la riapertura di moltissimi esercizi commerciali e uffici.

Venerdì scorso era cominciata la fase 3 delle riaperture, sull’onda dei bassi contagi, circa venti al giorno, ma la governatrice aveva avvertito di un possibile passo indietro nel caso in cui i numeri dei nuovi contagi avessero nuovamente superato quota 50.