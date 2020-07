Coronavirus, positiva presidente della Bolivia<br>Record Usa, 65 mila casi in 24 h

Nuovo record giornaliero di contagi negli Usa con oltre 65.000 nuovi casi. Emerge dai dati di Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 65.551 nuove infezioni, da 60.200 alla vigilia. Il totale dei casi è salito 3.111.902 mentre il bilancio dei decessi si è aggravato a 133.195.

L'annuncio della presidente su Twitter

La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Áñez, ha reso noto di essere risultata positiva al Covid-19. "Sto bene. Lavorerò in isolamento", ha dichiarato in un video su Twitter la 53enne Anez, precisando che resterà in quarantena per 14 giorni prima di fare un altro test.