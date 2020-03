In Russia da domani chiusi bar e ristoranti per una settimana

Il governo russo ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti per una settimana a partire da domani, per contrastare la diffusione del coronavirus nel Paese. L'ordine di "fermare le attività delle organizzazioni pubbliche di servizi di ristorazione" non riguarda le consegne a domicilio.