Coronavirus: Russia, stop ai voli internazionali. Mosca chiude parchi e negozi

La Russia interrompe i voli internazionali e chiude le attività commericali come misura preventiva

Il consiglio dei ministri russo ha incaricato l’Agenzia federale per i trasporti aerei (Rosaviazia) di interrompere da domani tutti i voli di linea e charter internazionali, come misura per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Lo riportano le agenzie russe, spiegando che la misura non si applica ai voli per rimpatriare cittadini russi all’estero.

Dal 28 marzo al 5 aprile tutti i negozi di Mosca, tranne alimentari e farmacie, dovranno chiudere. Lo ha annunciato sul suo sito il sindaco della capitale Serghei Sobyanin.



La settimana di "vacanza" nazionale decretata da Vladimir Putin colpisce anche i principali parchi di Mosca, bar e ristoranti - tranne la consegna a domicilio - una manovra preventiva per contrastare la diffusione del coronavirus.