Coronavirus, Singapore: oltre 1000 contagi in un giorno. Più di 9mila totali

CORONAVIRUS: A SINGAPORE OLTRE MILLE CASI IN UN GIORNO, PIU' DI 9MILA TOTALI

Più di mille nuovi casi di coronavirus in un giorno a Singapore, la maggioranza sono lavoratori immigrati che vivono nei dormitori. Lo rende noto il ministero della Sanità, spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 1.111 nuovi contagi. Di questi, solo venti sono cittadini di Singapore o residenti permanenti. E' quindi salito a 9.125 il totale dei casi nella città stato. Lunedì per Singapore era stato il giorno con il maggior numero di contagi, 1.426 in 24 ore.