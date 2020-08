Coronavirus, Sputnik V: tutti i dubbi sulla sicurezza del vaccino di Putin

Coronavirus, il vaccino russo Sputnik V

Si dividono gli esperti mondiali sulla sicurezza del vaccino Sputnik V sviluppato dalla Russia, annunciato ieri dal presidente Vladimir Putin.

Secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbero in molti i ricercatori intervistati dalla rivista Nature, a valutare poco sicuro il vaccino russo annunciato dal premier Putin. A destare preoccupazione sarebbe la mancanta sperimentazione su larga scala, indicata dagli esperti come pericolosa.

Francois Balloux, dello University College di Londra, ha commentato: "Decisione avventata e incosciente. Fare vaccinazioni di massa con un vaccino non testato adeguatamente non è etico". In Russia Svetlana Zavidova, a capo dell'Associazione delle organizzazioni per gli studi clinici, ha definito: "ridicolo dare l'autorizzazione sulla base di questi dati".

Coronavirus, i dubbi sul vaccino sviluppato dalla Russia

Come riporta Nova, negli Usa anche l'infettivologo Anthony Fauci, ha espresso dubbi in merito al nuovo vaccino anti-Covid sviluppato dalla Russia, dichiarando: "Spero che i russi abbiano provato davvero, definitivamente, che il loro vaccino è sicuro ed efficace. Io ne dubito fortemente".

Differentemente dai ricercatori, alcuni paesi hanno deciso di prenotare il rimedio anti-Covid, mentre i vertici russi annunciano di aver provato il vaccino Sputnik V.

Russia, distribuzione del vaccino anti-Covid

Il capo del fondo sovrano russo, Kirill Dmitriev, ha annunciato di aver preso il vaccino contro il coronavirus. "Possiamo dire che funziona. L'ho preso io stesso. L'ho dato ai miei genitori, a mia moglie'', ha dichiarato Dmitriev alla Cnn, spiegando che la distribuzione del vaccino ''sarà molto graduale''.

"Non lo daremo a 10 milioni di persone domani - ha detto Dmitriev alla Cnn - Sarà una distribuzione molto graduale e attenta".

Vaccino anti-Covid, il presidente delle Filippine: "Lo inietto subito"

Il Presidente della Repubblica delle Filippine Rodrigo Duterte ha dichiarato pubblicamente di essere interessato alle sperimentazioni cliniche del vaccino russo, nonostante debbano ancora essere completati tutti gli studi.

Il vaccino sperimentale, come riporta Coconuts, verrà utilizzato su un piccolo gruppo di volontari filippini per testarne la sicurezza e l'efficacia. Lo stesso Duterte ha dichiarato di volerlo testare personalmente: "Sarò il primo a sperimentarlo. Se funzionerà su di me, funzionerà su tutti". Questo nonostante la comunità scientifica esprima scetticismo sulla sicurezza e velocità di produzione del vaccino.

Coronavirus, vaccino russo: accordo con il Brasile

In Brasile sono 101.752 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus e 3.057.470 coloro che sono state contagiate. Sono dati della Johns Hopkins University, mentre lo stato brasiliano di Parana si dice interessato al vaccino annunciato ieri dalla Russia.

Jorge Callado, direttore del Parana Institute of Technology (Tecpar), ha annunciato alla televisione brasiliana che oggi verrà firmato un accordo in merito alla sperimentazione della terza fase nello stato. Si prevede che il vaccino 'Sputnik' testato dai russi sarà disponibile nella seconda metà del 2021.