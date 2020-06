Coronavirus: superati gli 8 milioni, Sud America nuovo epicentro

Coronavirus: l'America Latina piange 80mila vittime. In Brasile 888.271 casi

Il coronavirus ha ucciso oltre 80.000 persone in America Latina e Caraibi. Emerge dai dati di Afp. In Brasile ci sono stati, ieri 15 giugno, altri 627 morti, mentre il totale dei casi è salito a 888.271, come reso noto dalle autorità brasiliane.

Coronavirus: superati gli 8 milioni a livello mondiale

Nel mondo sono stati superati 8 milioni di casi di coronavirus. Emerge dai dati di Afp. Secondo la Johns Hopkins University i casi di coronavirus a livello mondiale risultano 8.001.138 mentre i decessi sono 435.574. Gli Usa sono il paese più colpito con 2,11 milioni di casi, seguito dal Brasile con 888.271 contagi.