Coronavirus, Trump: "Perché non lasciamo che inondi il Paese?"

"Perché non lasciamo che inondi il Paese?". E' stata questa la domanda che, secondo fonti informate citate oggi dal Washington Post, la domanda che Donald Trump ha rivolto ad Anthony Fauci durante una riunione della task force della Casa Bianca contro il coronavirus il mese scorso. Secondo le fonti, il presidente avrebbe poi fatto domando all'immunologo riguardo al perché la teoria dell'immunità di gregge fosse stata rifiutata. "Signor presidente, molta gente morirebbe", avrebbe risposto il direttore National Institute of Allergy and Infectious Diseases che, riportano ancora le fonti, all'inizio non aveva capito cosa il presidente intendesse dicendo di lasciare che il virus "inondasse" il Paese, ma poi sarebbe stato allarmato da queste parole.

Il Post rivela anche che i sei medici e scienziati che partecipano alla task force - oltre a Fauci, Debotah Birx, che guida la risposta della Casa Bianca, il surgeon generale Jerome Adams, il commissario della Fda Stephen Hahn ed il direttore dei Cdc Robert Redfield, hanno iniziato a tenere delle riunioni separate per discutere questioni mediche e di pubblica sanità. Questo sarebbe avvenuto perché sempre gli scienziati erano sempre più frustrati per i "voodoo", come il giornale definisce le cure proposte da funzionari politici e dallo stesso TRUMP, come i farmaci anti-malaria, non riconosciute valide dal punto di vista scientifico, proposti durante le riunioni allargate.