Coronavirus, Trump: "Stiamo lavorando molto per aiutare l'Italia"

Coronavirus, Trump: Usa aiutano Italia anche monetariamente

​"Stiamo inviando all'Italia molte cose di cui non abbiamo bisogno. E la stiamo aiutando in modo monetario. Stiamo aiutando molto l'Italia". Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto a una giornalista che gli chiedeva come mai all'Italia, storica alleata degli Usa, siano arrivati aiuti da Cina, Cuba e Russia ma non dagli Usa. "Stiamo lavorando a stretto contatto con l'Italia, e stiamo lavorando con la Spagna. Stiamo lavorando con tutti".

Coronavirus, Trump: "Il 1° giugno saremo su via della ripresa"

"Possiamo aspettarci che entro il 1° giugno saremo sulla buona strada per la ripresa, pensiamo entro il 1° giugno. Succederanno molte grandi cose", ha detto il presidente Usa Donald Trump nel briefing di oggi. Ma avverte: "Non c'è niente di peggio che dichiarare la vittoria prima della vittoria".