Coronavirus, UK: procede la ripresa di Johnson fuori dalla terapia intensiva

Boris Johnson verso la guarigione, il padre: "ora riposi, non può tornare subito a Downing Street"

Continua la ripresa del premier britannico, Boris Johnson, che ieri sera è uscito dalla terapia intensiva ed è tornato in reparto al St. Thomas Hospital di Londra, dove è ricoverato per il coronavirus da domenica scorsa per un aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il capo di Downing Street è di "ottimo umore" ed è "estremamente grato" per l'assistenza che ha ricevuto; mentre lo trasferivano, "ha avuto gesti di ringraziamento per il personale che lo ha avuto in cura", ha fatto sapere il suo ufficio. "Ora si riposi", ha sottolineato il padre di Johnson, Stanley, avvertendo che non può "tornare subito a Downing Street e riprendere le redini". "Per usare un'espressione americana, si è quasi sacrificato per la squadra, dobbiamo assicurarci di giocare correttamente ora", ha sostenuto. La via per la guarigione è solo nelle prime fasi, ha precisato il portavoce del premier, spiegando che è troppo presto per dire quanto tempo Johnson dovrà restare in ospedale: "Decisioni simili saranno prese su consiglio dei suoi medici che gli hanno fornito un'assistenza splendida".