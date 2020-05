Coronavirus Usa, Trump: "Virus se ne andrà senza vaccino". Ma quasi 100mila vittime

Donald TRUMP si è dimostrato fiducioso che l'epidemia di coronavirus possa cessare anche senza un vaccino. "Se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un pò di tempo", ha detto il presidente americano in commenti nella serata di ieri alla Casa Bianca. "Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa", ha detto TRUMP, avvertendo tuttavia che ciò non accadrà subito. "Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest'anno, non significa che se ne sarà andato in autunno o dopo l'autunno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un vaccino. Ad un certo punto probabilmente se ne andrà da solo". Il presidente americano ha comunque ammesso che "se avessimo un vaccino sarebbe di grande aiuto". Trump ha anche 'rivisto' le stime dei decessi totali che si avranno negli Usa a causa del virus, dicendo di aspettarsene 95 mila o forse di piu'. Al momento il bilancio dei morti nel Paese e' poco sopra 77 mila, con circa 1,3 milioni di contagiati.

Coronavirus: Usa, positiva assistente personale Ivanka Trump

Il coronavirus si avvicina sempre di piu' al presidente americano Donald Trump: dopo le notizie del contagio di un suo 'valletto' e della portavoce del vice presidente Mike Pence, adesso e' la volta dell'assistente personale di Ivanka Trump, figlia e consigliere dell'inquilino della Casa Bianca. Secondo quanto riporta la Cnn online, che cita una fonte anonima informata dei fatti, l'assistente personale di Ivanka Trump non mostrava alcun sintomo quando e' stata testata per precauzione e lavora da casa da quasi due mesi. La figlia del presidente e suo marito, Jared Kushner, sono stati testati ieri e sono risultati negativi. Lo stesso Trump ha confermato ieri che la portavoce del suo vice - Katie Miller - e' risultata positiva al test, mentre uno dei 'valletti' personali del presidente e' risultato positivo giovedi'. Miller e' la moglie del consigliere presidenziale Stephen Miller, stretto collaboratore di Trump e autore di gran parte dei suoi discorsi.

Usa 2020: Coronavirus, California ordina voto per posta

Il governatore dem Gavin Newsom ha fatto della California il primo Stato degli Usa a optare per il voto per posta nelle presidenziali di novembre, motivando la scelta con i timori per la partecipazione fisica degli elettori nei seggi legati all'epidemia di Covid-19. Citando "preoccupazione e ansia per le elezioni di novembre", Newsom ha firmato ieri sera un ordine esecutivo che richiede alle contee di spedire agli elettori la scheda elettorale. Lo riportano i media statunitensi. Il voto per posta e' diventato terreno di scontro politico a Washington: il presidente Donald Trump, a differenza dei democratici, non e' favorevole e teme che possa intaccare il voto repubblicano.