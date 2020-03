Coronavirus, via libera del Senato americano al maxi piano di aiuti

Via libera del Senato americano al maxi piano di aiuti da oltre 2.000 miliardi di dollari per contrastare l'impatto economico del coronavirus, a seguito dei preoccupanti numeri che collocano gli Stati Uniti al terzo posto tra i paesi con la maggior quantità di contagi verificati, dopo Italia e Cina. La misura è stata approvata all'unanimità. Ora passa alla Camera. Si tratta di un "piano storico" supportato dal presidente Donald Trump e sostenuto da tutti i democratici e i repubblicani presenti in Aula. Come riporta il Washington Post, dopo le perplessità dei democratici sul fatto che il piano vada ad aiutare più le aziende che i cittadini, i leader del Senato e i rappresentanti del Governo Trump avrebbero fatto passi importanti verso un accordo bipartisan.