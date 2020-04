Coronavirus.Più Biden e meno Trump per gestire pandemia e economia

Brutte notizie per Donald Trump e per l’economia americana dall’ultimo sondaggio NPR/PBS realizzato nella settimana dal 21 al 26 aprile.

Innanzitutto dalle risposte del campione di 1008 adulti emerge che il 50% degli americani si ritiene colpito economicamente dal Coronavirus ed è altrettanto convinto che la vita riprenderà normalmente in ristoranti, scuole, e sport solo quando si saranno fatti molti più test di adesso.

La maggioranza degli americani, ad eccezione dei repubblicani, è convinta che il Presidente non stia gestendo molto bene la crisi.

Più della metà degli intervistati avrebbe preferito vedere Joe Biden alla guida del Paese in questa fase.

Su questi giudizi sembrerebbe pesare l’impatto duro della crisi sull’economia. Il 50% degli intervistati ha detto che nella crisi ha perso il lavoro o lo ha perso qualcuno di famiglia. I dati parlano di oltre 27 milioni di disoccupati ufficiali e altrettanti non ufficiali in appena 5 settimane.

Il 60% di afroamericani e latini ha confermato di aver perso il posto di lavoro o di aver avuto qualcuno in famiglia che lo ha perso. Mentre solo il 43% dei bianchi.

55% di questi sono senza diploma, sotto i 45 anni e con un guadagno annuo inferiore ai 50000 dollari.

‘Ci sono state un’enormità di persone collaboratrici domestiche o inservienti nelle scuole , nei ristoranti o nelle case che hanno perso il lavoro-ha rilevato la direttrice del Marist Poll, Barbara Carvalho-ma nessuno è stato preservato. Middle-class e lavoratori stanno pagando il prezzo più alto’.

Alla domanda se considerano l’operato del Presidente buono il 44% degli americani approva il suo lavoro, una percentuale che non si era mossa neppure nelle precedenti rilevazioni. Mentre sono aumentati coloro che non sono contenti del lavoro del tycoon, dal 49% sono saliti al 55%.

Una maggioranza compatta composta da democratici e indipendenti.

Cartellino rosso per Donald Trump dagli americani

Dove Trump mantiene a fatica qualche risultato positivo è ancora sulla valutazione di come sta operando sull’economia. Il 50% è convinto che stia operando bene. Mentre, a parte i repubblicani, su questo tema anche gli indipendenti giudicano l’operato in economia di Trump non sufficiente.

Interessante è poi vedere che almeno due terzi dei partecipanti al sondaggio giudicano positivo l’operato dei loro Governatori nella crisi. Le percentuali confermano il 64% a favore dei Governatori contro un 32% per il Presidente.

E lo stesso succede per l’economia. Il 54% giudica il lavoro dei Governatori sull’economia buono contro un 39% per Trump.

Divisioni interessanti sono emerse a livello di genere.

Il 58% degli uomini approva l’operato di Trump sull’economia e il 56% lo disapprova.

Il 52% degli uomini giudica buono il lavoro di Trump nella lotta al Coronavirus mentre il 63% lo disapprova.

Il 54% dei diplomati è negativo sul lavoro di Trump nel campo economico e il 55% dei senza titoli di studio lo approva.

Il 64% di laureati disapprova il suo lavoro sulla pandemia mentre il 50% di quelli senza titolo di studio lo approva.

Per quanto riguarda le elezioni di novembre il 64% degli intervistati ha già preso una decisione su chi votare e quindi la gestione della crisi potrebbe essere davvero determinante sul voto.

Il 55% degli intervistati avrebbe preferito Biden a gestire la pandemia contro il 40% favorevoli a Trump. E lo stesso per l’economia 51% contro il 44% a favore di Biden.

Più che un campanello d’allarme per Donald Trump.