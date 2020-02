Coronavirus,primo contagiato in Nigeria: è italiano.Altri casi in tutta Europa

La Nigeria ha annunciato il primo caso di contagio da coronavirus rilevato nell'Africa sub-sahariana. "Riguarda un cittadino italiano che lavora in Nigeria e che era tornato da Milano a Lagos il 25 febbraio", ha spiegato il ministero della Salute che assicura che il paziente e' "clinicamente stabile, senza sintomi gravi". Le autorita' sono al lavoro per identificare tutte le persone con cui il paziente ha avuto contatti all'arrivo in Nigeria, il Paese piu' popoloso dell'Africa, con circa 200 milioni di abitanti e la prima nazione al mondo con piu' abitanti in poverta' estrema, davanti all'India. "Il governo della Nigeria, attraverso il ministero della Sanita', ha rafforzato le misure per garantire che l'epidemia in Nigeria sia controllata e contenuta rapidamente", ha dichiarato l'esecutivo di Abuja, che aveva gia' annunciato lo scorso gennaio di aver rafforzato i controlli sanitari ai punti d'ingresso del Paese, in primis gli aeroporti. Tuttavia, il Senato nigeriano (Camera alta) ha criticato ieri il governo federale per non aver fatto abbastanza per controllare i passeggeri.

CORONAVIRUS: SVIZZERA, DUE CASI POSITIVI A BASILEA, ERANO STATI A MILANO

Il laboratorio dell'ospedale universitario di Basilea ha rilevato altri due casi positivi di coronavirus in Svizzera. Si tratta di una giovane donna di Basilea e di un giovane che non abita nel cantone. Entrambi si erano recentemente recati a Milano, secondo quanto indicato dalle autorità cantonali. Manca ancora però la conferma da parte del Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali di Ginevra.

CORONAVIRUS: PRIMO CASO IN IRLANDA DEL NORD, RIENTRATO DA ITALIA VIA DUBLINO

Le autorità sanitarie dell'Irlanda del Nord hanno confermato il primo caso di coronavirus nella regione. E il paziente è da poco rientrato dall'Italia del Nord, passando da Dublino, ha reso noto in una conferenza stampa Michael McBride, 'Chief medical officer' dell'Irlanda del Nord. Le autorità sanitarie locali hanno reso noto ancora che "il paziente sta ricevendo attenzione medica specialistica ed il personale dell'agenzia di Sanità Pubblica sta lavorando per identificare velocemente tutti i contatti che il paziente ha avuto con l'obiettivo di prevenire un'ulteriore diffusione". "Ora abbiamo il primo caso in Irlanda del Nord, qualcuno tornato dall'Italia settentrionale, qualcosa che non era inattesa", ha detto ancora McBride affermando che questo "non deve essere motivo di preoccupazione per l'opinione pubblica".

Coronavirus: primo caso in Olanda, era stato in Lombardia

Primo caso di contagio da coronavirus in Olanda: si tratta di un uomo di Tilburg, nel Sud del Paese, che aveva trascorso del tempo in Lombardia. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Bruno Bruijns. L'uomo e' stato messo in quarantena e i funzionari sanitari stanno rintracciando i suoi contatti. "La persona aveva sintomi, e' stata ricoverata in ospedale e sottoposta al tampone", ha spiegato l'istituto di sanita' pubblica Rivm. Tutti i contatti identificati saranno monitorati per bloccare la diffusione della malattia, ha aggiunto il Rivm.

Coronavirus, sindaco Nizza: Primo caso, è donna rientrata da Milano



"Sono stato informato di un primo caso di coronavirus diagnosticato questa mattina all'ospedale di Nizza. Si tratta di una donna rientrata da Milano. Vi informo, con l'intento della trasparenza". Lo scrive su Twitter il sindaco di Nizza Christian Estrosi.

CORONAVIRUS: PRIMO CASO IN LITUANIA, E' DONNA RIENTRATA DA VERONA

Primo caso di coronavirus confermato in Lituania. Si tratta di una donna di 39 anni rientrata da qualche giorno a Kaunas da Verona. Lo ha reso noto il governo di Vilnius, spiegando che la donna presenta sintomi lievi. Le autorità sanitarie lituane hanno messo sotto osservazione tre dei suoi familiari.