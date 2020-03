Covid-19.Amazon,Facebook ,Walmart danno soldi e assumono lavoratori

Mentre noi italiani cantiamo sui balconi ‘azzurro’ di Celentano, ‘Imagine’ dei Beatles sta diventando il leitmotiv di questa crisi per gli americani. un video virale cantato da tanti Vip della musica.

Perchè è chiaro che anche la musica aiuta a farsi coraggio e ad aumentare il senso dell’essere uniti.

Oggi in Usa i contagiati crescono a quasi 19000 mentre i morti aumentano ma non con la medesima velocità di crescita,al momento sono 258.

Stay at home per 75 milioni di americani

Velocemente ma con progressione molti Stati ( Illinois, New York e California i primi) cominciano a chiudersi e ad attuare le misure di protezione chieste dal Governo Federale.

In pratica, adesso, a 75 milioni di americani è stato chiesto di stare a casa.

Stay at home, Shelter in place ( nascondersi) e Social Distancing sono le frasi che gli americani hanno ormai stampato in testa molto bene. Che poi tutti le rispettino non è ancora acclarato ma il ‘tutto chiuso’ ormai quasi dappertutto è un dato di fatto.

Oggi pure le spiagge della Florida e in particolare quelle di Miami con tutti gli hotel, bar e night club hanno serrato i battenti con milioni di lavoratori a spasso.

La disoccupazione è la seconda preoccupazione per gli americani. Si temono 2,5 milioni di disoccupati a breve.

Perlomeno, in questa emergenza, le grandi multinazionali stanno rispondendo con responsabilità. Hanno risposto alla crisi con misure straordinarie e controcorrente.

Tra queste Wallmart, l’imponente catena di supermercati che sta pagando 550 milioni in bonus e ha assunto 150000 lavoratori stagionali , Amazon che ha assunto 100000 nuovi lavoratori, Facebook che ha dato 1000 dollari a ciascun dipendente e Microsoft che continua a pagare i suoi impiegati impegnati in attività di volontariato. Certo le tante piccole realtà, soprattutto quelle legate al turismo, non hanno la stessa potenza economica e lasciano a casa, molto spesso, tutti i lavoratori.

Bank of America ha differito il pagamento di mutui e prestiti, e viene offerta consulenza per le famiglie che si trovano in difficoltà perchè senza lavoro. E tutto questo mentre il Senato sta continuando a discutere l’imponente pacchetto di stimoli all’economia che il Presidente chiede e che probabilmente verrà approvato in questo week end.

E il Governatore di New York chiede agli americani spaventati di ridurre il panico che’ puo’ essere più pericoloso dello stesso virus’.