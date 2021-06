Covid, allarme variante Delta: l'Inghilterra non riaprirà tutto il 21 giugno

L'Inghilterra ha ufficialmente annullato il termine del 21 giugno come fine delle restrizioni per prevenire il contagio da Covid-19 e il Premier Boris Johnson “non esclude” che tale atteso passaggio possa essere rinviato anche di un mese.

La doccia fredda per i britannici che già scalpitavano per tornare alla normalità è legata alla recente impennata di casi, dovuta in maniera particolare alla “variante Delta” (così è stata ribattezzata la “variante indiana”, per evitare distorsioni razziste).

Il 21 giugno, oltre a segnare l'inizio ufficiale dell'estate, avrebbe dovuto portare un significativo cambiamento alla quotidianità degli inglesi, che si apprestavano a togliersi le mascherine, abbandonare lo smart-working per rientrare in ufficio e riprendere a frequentare pub e locali notturni.

Nonostante 30 milioni di cittadini abbiano già ricevuto entrambe le dosi di vaccino, le autorità sanitarie hanno dovuto mettere in guardia Boris Johnson: confermare il 21 giugno come data del “Si riapre tutto”, avrebbe portato a 100.000 nuovi contagi al giorno.

Il parere dei clinici è suffragato anche dall'opinione pubblica: in un sondaggio condotto da Opinium, il 54% degli intervistato si è detto favorevole al rinvio delle riaperture, contro solo un 37% contrario.