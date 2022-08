Covid: Anthony Fauci il consigliere di Biden si dimette a dicembre

Fauci dichiara: "Mi dimetto a dicembre" dopo 54 anni di servizio pubblico

Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive degli Usa e che ha raggiunto una fama senza precedenti durante il Covid mentre contemporaneamente subiva attacchi per la politica di risposta alla pandemia, prevede di dimettersi a dicembre dopo oltre mezzo secolo di servizio pubblico. Lo ha annunciato lui stesso come riportano i media americani.

Fauci, 81 anni, era entrato nel National Institutes of Health (l'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive) nel 1968, come medico a 27 anni ed è stato rapidamente individuato come astro nascente nel settore, è stato alla guida dell'Istituto dal 1984.

Più recentemente, Fauci è stato anche consigliere medico capo del presidente Biden dall'inizio della sua amministrazione.

Durante i quasi quattro decenni della sua guida, Niad è passato dall'essere un istituto poco conosciuto con un budget annuale di 350 milioni di dollari a una realtà riconosciuta a livello mondiale con un budget superiore a 6 miliardi di dollari.

Il mandato di Fauci come direttore del Niaid lo ha visto consigliere di sette presidenti e lo ha messo in prima linea dalla lotta all'Aids, i timori dell'antrace del 2001, Ebola, Zika e la pandemia di coronavirus.

A luglio aveva annunciato che sarebbe andato in pensione entro la fine del mandato di Biden.