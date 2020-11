Covid, Francia avanti con il lockdown per altri 15 giorni

Anche se esiste qualche primo timido segnale di miglioramento della situazione della pandemia in Francia, due settimane dopo la decisione sul nuovo "confinement", le restrizioni non saranno allentate almeno per i prossimi 15 giorni. Lo ha detto il primo ministro Jean Castex in una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sui risultati delle misure.

"Se la prossima settimana si confermerà questa tendenza e il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione comincerà a ridursi, allora dal primo dicembre potrebbe essere deciso di riaprire qualcuno dei negozi chiusi, con l'attuazione di un protocollo sanitario molto rigido", ha aggiunto il capo del governo.