Covid: il segretario generale dell'Olp Saeb Erekat è in coma a Gerusalemme

Covid: colpito il segretario generale dell’Olp

Il covid ha colpito anche il segretario generale dell'Olp, Saeb Erekat, di anni 65. “L'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove è ricoverato da ieri, ha reso noto che “è in coma”. Un comunicato dell’ospedale riferisce: "Ha trascorso una notte tranquilla, ma stamane le sue condizioni sono peggiorate. In seguito ad una crisi respiratoria, è adesso in coma ed è sottoposto a ventilazione”.

Covid: il segretario soffre anche di un'infezione batterica

L'ospedale Hadassah ha precisato che il trattamento medico di Erekat ''rappresenta una sfida significativa'' avendo egli avuto alcuni anni fa un trapianto dei polmoni con gravi conseguenze sul suo sistema immunitario. In questo momento, Erekat ''soffre di una infezione batterica, oltre al coronavirus''. Erekat è stato trasferito ieri dalla sua residenza di Gerico (Cisgiordania) all'ospedale Hadassah Ein Karem di Gerusalemme. Con lui si trova la figlia. Esponenti dell'Olp e di al-Fatah si sono recati la scorsa notte in ospedale per essergli vicini.