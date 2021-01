Covid, in Francia il lockdown continuerà per tutto il mese di gennaio

"Tutti gli esercizi che sono attualmente chiusi, lo resteranno almeno fino a fine gennaio": lo ha

annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, in una conferenza stampa. Restano chiusi e non riapriranno dal 20 gennaio, come era stato ipotizzato dal presidente Emmanuel Macron alla fine del lockdown a fine novembre, bar, ristoranti, cinema, musei e palestre. Non riaprono neppure gli impianti di risalita. Per bar e ristoranti, chiusi da ottobre, "la prospettiva di una riapertura e' rinviata almeno a meta'

febbraio".

Anche i musei e le palestre rimarranno chiusi fino alla fine del mese inoltre il Paese ha deciso che vengano chiusi i confini con il Regno Unito "fino nuovo avviso".