Crisi Ucraina, Vladimir Putin: com'è nato il nuovo Zar della Russia

Crisi Ucraina, Vladimir Putin: dall'infanzia povera a Leningrado a erede di Stalin e dell'imperialismo sovietico

Vladimir Putin questa notte ha avviato l'invasione dell'Ucraina. Il presidente russo l'ha definita una "operazione militare speciale" con l'obiettivo di "demilitarizzare ma non occupare" il Paese e di "de-nazificarlo" (CLICCA QUI PER SEGUIRE LA SITUAZIONE LIVE). "Chiunque provi a interferire o a minacciarci, - ha ribadito Putin - deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia". L'azione e le parole del leader del Cremlino confermano il suo desiderio di restituire alla Russia un ruolo centrale nello scacchiere internazionale dopo il crollo dell'Unione Sovietica e di ampliare ulteriormente la sua zona di influenza in ottica di opposizione all'Occidente. E' il primo passo per diventare davvero il nuovo Zar.

Crisi Ucraina, Vladimir Putin: la carriera dell'uomo forte del Cremlino

Vladimir Putin nasce a Leningrado, oggi San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952. La madre era un'operaia mentre il padre durante la Seconda guerra mondiale è stato un sommergibilista. La sua infanzia come lui stesso ha dichiarato nella sua autobiografia, è stata piuttosto povera. Nel 1975 si laurea in diritto internazionale alla Facoltà di Legge dell'Università Statale di Leningrado. Dopo gli studi viene arruolato dal KGB, i servizi segreti sovietici. Dal 1985 al 1990 ha vissuto a Dresda per lavorare con la Stasi, ovvero l'intelligence della Germania dell'Est. Il 20 agosto del 1991 lascia il KGB dopo il fallito colpo di stato per rovesciare Gorbacev.

La carriera politica di Vladimir Putin inizia come consigliere per gli Affari internazionali del sindaco di San Pietroburgo. Nel 1994 viene nominato deputato e nel 1998 diventa membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. L'anno successivo ottiene l'incarico di primo ministro e nel 2000 dopo le dimissioni di El'cin diventa presidente, carica che ricoprirà fino al 2004. Vladimir Putin viene confermato per un secondo mandato. Dopo una parentesi come primo ministro con l'amico Dmitrij Medvedev come presidente della federazione, Putin torna numero uno del Paese per la terza volta nel 2012 e viene ricofermato per il suo quarto mandato nel 2018.

Sotto l'amministrazione di Vladimir Putin l'economia Russia ha avuto una netta accelerazione ma la crescita del benessere è stata accompagnata anche da forti limitazioni alla libertà di stampa ed espressione e di repressione nei confronti degli oppositori politici e gli omosessuali. Il presidente russo è sposato dal 28 luglio 1983 con Ljudmila Skrebneva e possiede una dacia di 7.000 mq nei pressi di San Pietroburgo. Vladimir Putin è poi un grande fan delle arti marziali e degli ABBA, oltre ad essere amico personale di Silvio Berlusconi.

Leggi anche:

Il raggelante discorso di Putin: "operazione militare in Ucraina"

La diplomazia, le feluche e il ritorno all’inizio del Novecento

Putin dichiara guerra in piena notte: non interferite o conseguenze terribili

Ucraina, fallimento dell'intelligence: "Il messaggio di Putin era registrato"