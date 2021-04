Cuba, Diaz-Canel sostituisce Raul Castro come leader del paese e del Pcc

Come previsto, Miguel Diaz-Canel prende ufficialmente il posto di Raul Castro come leader di Cuba. Lo rende noto il partito comunista del Paese. "Diaz-Canel è stato eletto primo segretario del Comitato centrale del partito comunista di Cuba in occasione dell'ottavo congresso del PCC", ha annunciato il partito su Twitter. Diaz-Canel è presidente di Cuba dal 10 ottobre 2019.