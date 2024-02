Dall'America all'Asia: i maggiorenni italiani all'estero sono più di 6 milioni

I maggiorenni italiani all'estero sono più di 6 milioni: una regione popolosa come la Lombardia

Sono molti gli immigrati che arrivano in Italia, ma continua anche ad aumentare il numero degli italiani residenti all'estero, che sono ormai più di 6,1 milioni di maggiorenni. Si tratta della 'regione' più popolosa d'Italia dopo la Lombardia. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, aggiornato al 31 dicembre 2023.

I maggiorenni italiani residenti all'estero con diritto di voto sono complessivamente 6.134.100, di cui 3.329.920 in Europa, 1.956.648 in Sudamerica, 531.434 in Nord e Centro America, 316.098 in Oceania, Asia e Africa. Rispetto al 31 dicembre 2022 gli italiani maggiorenni residenti in Sudamerica sono aumentati del 5,2% (+97.294 unità), quelli residenti in Nord e Centro America del 3,1% (+16.264 unità), quelli residente in Europa del 2,4% (+80.109 unita'), quelli in Asia, Africa e Oceania del 2,2% (+7.015 unita').