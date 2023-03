David, la preside licenziata per l'immagine di nudo: "Ma quale pornografia!"

David, lo sfogo della prof cacciata: "Negli Usa iper-sessualizzati"

La professoressa che in una scuola media della Florida è stata licenziata in tronco per aver mostrato l'immagine del David di Michelangelo, in Italia potrebbe addirittura ricevere un riconoscimento. All'iniziativa ci sta lavorando il sindaco di Firenze Nardella e lei adesso si dice onorata. Ma la preside negli Usa è finita nella bufera. Per 27 anni Hope Carrasquilla - si legge sul Corriere della Sera - ha insegnato Storia dell’Arte, da un anno era la preside della Tallahassee Classical School in Florida. È stata costretta dal Consiglio scolastico a dimettersi dopo che l’insegnante d’arte ha mostrato il David di Michelangelo agli studenti di prima media e una dei genitori lo ha ritenuto pornografico. "Mi addolora che succeda in una scuola di studi classici, dove ci prefiggiamo il bene, il vero, il bello, i temi della civiltà occidentale e dell’istruzione umanistica".

"In America - prosegue Carrasquilla al Corriere - abbiamo una società iper-sessualizzata. Ma gli studenti dovrebbero capire che non c’è niente di sbagliato nel corpo, niente di cui vergognarsi. Quella non è pornografia. In un’altra scuola, in terza elementare, una madre si era lamentata. Ma non c’è niente di inappropriato. È arte. Guardiamo il David: c’è una vulnerabilità nella sua nudità, nel suo volto adolescente. Studiamo anche La creazione di Adamo. Se lo vesti, racconti la storia in modo inaccurato. Politicamente sono moderata. E sono una cristiana conservatrice. Anche in Italia siete cattolici e avete l’arte, non c’è conflitto, non va contro i miei valori cristiani. Non dovrebbe essere una questione politica".