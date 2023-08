Donald Trump, a Washington il tycoon deve difendersi dall’accusa più grave

Donald Trump, vincerà le primarie repubblicane e correrà per la Presidenza

Molto probabilmente Donald Trump vincerà le primarie repubblicane e correrà per la Presidenza degli Stati Uniti nel 2024. Questo è un dato di fatto. Altro aspetto invece, non altrettanto sicuro è se tutti i repubblicani (alla prova dei fatti) lo voteranno e, soprattutto, se la legge glielo permetterà.

Anche perchè mai gli Stati Uniti avevano affrontato una situazione del genere. Quella cioè di un ex presidente accusato formalmente di aver tentato di violare la volontà popolare in un'elezione presidenziale, un’accusa davvero grave che oscura tutte le altre. La spada di Damocle del carcere per il tycoon è sorprendentemente sulla sua testa. “In questa accusa si gioca lo stato di diritto della democrazia americana” commenta Richard Hansen dell'Università della California-Los Angeles.

Si parla di sei complottisti, tra cui l'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani e l'avvocato Sidney Powell. Come puo’, si deve chiedere l’America, un politico sospettato di questo tipo di attacco alla Costituzione ripresentarsi, e avere possibilità non trascurabili di vittoria, alle elezioni?.

Donald Trump galleggia come un sughero in mezzo allo tsunami