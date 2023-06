Donald Trump respinge tutte le accuse : "Abuso di potere malvagio e atroce"

Donald Trump incriminato a Miami per aver violato le norme sulla sicurezza nazionale. L'accusa: "Abbiamo un paese corrotto"

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d'America, si è dichiarato "non colpevole di tutti i reati che gli sono stati contestati". Attraverso i suoi avvocati ha ribadito quindi la sua innocenza. Va ricordato che i capi d'accusa dalla corte federali di Miami, Florida, dove l'ex presidente degli Stati Uniti si è presentato, sono 37.

Trentuno sono legati all'aver portato via dalla Casa Bianca documenti che andavano consegnati ai National Archives, gli Archivi di Stato; cinque riguardano il tentativo di ostacolare la giustizia e trattenere documenti "riservati" e due sono relativi a false dichiarazioni rese alla Fbi dallo stesso Trump e dal suo aiutante, Walt Nauta. "Abbiamo un governo fuori controllo" e "abbiamo un Paese che è corrotto", ha detto Trump dopo essere uscito dalla corte federale. Trump si è fermato in un ristorante cubano, lungo la strada verso il suo resort, e ha salutato i suoi sostenitori, intrattenendosi con loro. A un certo punto hanno cantato "happy birthday to you", visto che l'ex presidente compirà domani 77 anni.