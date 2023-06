Trump: "Senza di me terza guerra mondiale". E i fan minacciano: "Siamo armati"

Usa 2024, Trump: "Biden corrotto, lo caccerò dalla Casa Bianca". Allarme sicurezza per l'incriminazione

Parlando in Georgia alla platea del Partito repubblicano, Donald Trump ha promesso che da presidente degli Stati Uniti "impedirà che ci sia la Terza Guerra Mondiale", ma anche aggiunto che “senza di me ci sarà”. Come primo atto da nuovo presidente degli Stati Uniti, Trump ha promesso che “firmerà una legge esecutiva per vietare la cittadinanza ai bambini figli di immigrati illegali”. L’annuncio è stato accolto dagli applausi della platea della convention statale in Georgia del Partito repubblicano.

”Il 5 novembre 2024 noi terremo testa all’establishment della politica corrotta. Noi sfratteremo dalla Casa Bianca il totalmente corrotto presidente Joe Biden”. Lo ha detto Donald Trump parlando alla convention statale dei Repubblicani della Georgia. "Noi stiamo davvero surclassando tutti i candidati repubblicani e butteremo fuori Joe Biden", ha aggiunto. "Sto vincendo, ecco perché stanno facendo questo. Se io non fossi là, non ci sarebbe questa caccia alle streghe", ha proseguito, parlando in Georgia e commentando la sua nuova incriminazione per i file riservati portati via dalla Casa Bianca.

"Biden è il più corrotto della storia del nostro Paese e per distacco", ha aggiunto. "La sinistra marxista sta cercando di nuovo di usare il corrotto dipartimento della Giustizia e la corrotta Fbi e l’attorney general e i procuratori distrettuali locali per interferire sulle nostre elezioni a un livello che il nostro Paese e pochi Paesi hanno mai visto prima".

"Il comunismo sta distruggendo l’America, noi distruggeremo il comunismo". "I nostri nemici - ha aggiunto - sono così decisi a volerci fermare in tutti i modi perché sanno che siamo i soli in grado di fermarli".

Intanto, come scrive il Fatto Quotidiano, il rischio è quello di un nuovo caos sicurezza dopo i fatti di Capitol Hill. "Sale lo stato d’allerta in vista della seconda incriminazione di Donald Trump, martedì prossimo a Miami, nell’inchiesta sul ritrovamento di documenti top secret nella sua casa a Mar-a-Lago, in Florida. L’ex presidente, già imputato a New York per i pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels, nonché nuovamente in corsa per la Casa Bianca, ha dato appuntamento ai suoi sostenitori per manifestare in suo favore. “Ci vediamo a Miami martedì!”, ha scritto Trump sui social".

E i suoi fan avvisano: “Molti di noi sono armati".