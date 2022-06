Draghi-Macron-Scholz da Zelensky. Kiev: "Fateci entrare in Europa"

Guerra Ucraina: Draghi, Macron, Scholz volano a Kiev per incontrare Zelensky

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sono volati a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Sul tavolo tanti i temi di discussione: il perdurare della guerra alle porte dell'Europa, i sostegni economici e militari da parte di Bruxelles e l'ambita soluzione di pace tra Kiev e Mosca.

Guerra Ucraina, Macron e Scholz a Kiev: i primi commenti

Macron: "A Kiev per inviare un messaggio di unità all'Europa"

"Sono venuto per inviare un messaggio di unità europea e sostegno agli ucraini. Le prossime settimane saranno molto difficili". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, scendendo dal treno che dalla Polonia lo ha portato a Kiev, "in un luogo di guerra dove sono stati commessi i massacri", con il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Lo riferiscono i media francesi.

Guerra Ucraina, Scholz a Kiev: "Il nostro impegno proseguirà"

La visita a Kiev di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz insieme "è importante": "Non vogliamo solo dimostrare solidarietà, vogliamo anche assicurare che l'aiuto che diamo, finanziario, umanitario ma anche in fatto di armi, proseguir.. E che lo continueremo fintanto che sarà necessario alla lotta ucraina per l'indipendenza". Così il cancelliere tedesco Scholz alla Bild, in occasione della missione in Ucraina insieme al presidente francese e al presidente del Consiglio.

Guerra Ucraina, Draghi-Scholz e Macron incontrano Zelensky

GUARDA IL VIDEO DELL'INCONTRO

Verso le 14 ore locale, 15 italiane, i tre leader europei e Zelensky si sono incontrati a Kiev. "Il mondo è dalla vostra parte”, ha detto Draghi dopo il vertice diplomatico. "L'Ucraina deve poter resistere e vincere" la guerra contro l'invasore russo, ha aggiunto Macron, "siamo al fianco degli ucraini senza ambiguità".

Di "violenza insensata" dell'esercito russo contro Irpin, dove le strutture militari erano del tutto assenti, ha invece parlato il cancelliere tedesco. "Questo la dice lunga sulla brutalità della guerra di aggressione russa, che è soltanto distruzione e conquista", ha poi aggiunto.

Guerra Ucraina, Zelensky: "Apprezzo la solidarietà dei leader Ue oggi a Kiev"

L'Ucraina apprezza la solidarietà dei leader dell'Ue, oggi a Kiev, con il Paese ed il suo popolo. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio pubblicato sul proprio canale Telegram. "Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il presidente romeno Klaus Iohannis sono a Kiev oggi. Apprezziamo la vostra solidarieta' con il nostro Paese e il nostro popolo", ha scritto Zelensky. Poco prima il capo di Stato ucraino aveva sottolineato che la giornata odierna e' "piena di incontri importanti".

Zelensky ha accettato l'invito di Stoltenberg per il vertice a Madrid

Inoltre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato invitato a paretcipare al prossimo vertice Nato che si terrà a Madrid dal 28 al 30 giugno. Lo rende noto lo stesso Zelensky su Twitter precisando che ha accettato l'invito da parte del segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg.

Guerra Ucraina, Stoltenberg: "Dalla Nato a Kiev aiuti senza precedenti"

"Dopo l'incontro di ieri dei ministri della Difesa è arrivato un messaggio forte da tutti gli alleati Nato e cioè che siamo pronti a continuare a fornire all'Ucraina un sostegno senza precedenti". Lo ha detto il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, aprendo le dichiarazioni dopo l'incontro con il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.

"Ci stiamo preparando, ha aggiunto, al vertice Nato di Madrid che segnerà una grande trasformazione per la nostra sicurezza. Prenderemo decisioni importanti su come rinforzare la nostra difesa in un mondo più pericoloso. E accorderemo un pacchetto di aiuti per l'Ucraina".

Guerra Ucraina, l'attacco di Medvedev a Draghi, Scholz e Macron

Immediati anche i commenti del vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che calcando gli stereotipi più triti su Francia, Germania e Italia, in un tweet dedicato alla visita a Kiev di Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mario Draghi, ha scritto: "Agli europei, grandi mangiatori di rane, salsicce e spaghetti, piace visitare Kiev. Inutilmente. Hanno promesso l'adesione dell'Ucraina all'Ue e obici datati, si ubriacano di horilka (vodka ucraina, ndr), tornano a casa in treno, come cento anni fa". "Va tutto bene. Ma (questa missione, ndr) non avvicinerà l'Ucraina alla pace. Il tempo stringe", ha concluso l'ex presidente ed ex premier.