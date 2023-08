Ecuador, scelto un nuovo candidato dopo l'omicidio di Villavicencio

Ecuador, Construye punta su Christian Zurita, ribaltata decisione su 'running mate' Andrea Gonzalez Nader

Via il nome di Andrea González Náder, adesso c'è quello del giornalista d'inchiesta Christian Zurita. E' tornato sui suoi passi in Ecuador il partito Construye e ha cambiato decisione nelle scorse ore in vista del voto di domenica prossima dopo l'uccisione del candidato alle presidenziali Fernando Villavicencio, assassinato mercoledì dopo un comizio a Quito.

Sulla candidatura alla presidenza di Gónzalez Náder non c'erano certezze perché l'ambientalista era già stata registrata come aspirante vice presidente e così, per questa carica, dovrebbe restare in corsa. "In assenza di risposte chiare da parte della Commissione elettorale - ha fatto sapere il partito - e alla luce della reazione furibonda di alcuni ambienti politici, non rischieremo".

Dopo l'omicidio di Villavicencio, il presidente Guillermo Lasso ha imposto lo stato d'emergenza per 60 giorni. Nelle scorse ore in conferenza stampa Zurita e Gónzalez Náder indossavano giubbotti antiproiettile. Zurita ha collaborato in passato con Villavicencio a inchieste sulla corruzione.